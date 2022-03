Concours de belote Longevilles-Mont-d’Or Longevilles-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Doubs

Longevilles-Mont-d'Or

Concours de belote Longevilles-Mont-d’Or, 27 mars 2022, Longevilles-Mont-d'Or. Concours de belote Longevilles-Mont-d’Or

2022-03-27 13:30:00 – 2022-03-27 18:00:00

Longevilles-Mont-d’Or Doubs Longevilles-Mont-d’Or Organisé par le Club de Marche des B’Sachards

Nombreux lots à gagner. Toutes les doublettes seront primées.

Buvette, pâtisseries maison, sandwich.

Ouvert à tous. Sur réservation.

Application des normes sanitaires en vigueur. +33 6 33 94 71 69 Organisé par le Club de Marche des B’Sachards

Nombreux lots à gagner. Toutes les doublettes seront primées.

Buvette, pâtisseries maison, sandwich.

Ouvert à tous. Sur réservation.

Application des normes sanitaires en vigueur. Longevilles-Mont-d’Or

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Longevilles-Mont-d'Or Autres Lieu Longevilles-Mont-d'Or Adresse Ville Longevilles-Mont-d'Or lieuville Longevilles-Mont-d'Or Departement Doubs

Longevilles-Mont-d'Or Longevilles-Mont-d'Or Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longevilles-mont-dor/

Concours de belote Longevilles-Mont-d’Or 2022-03-27 was last modified: by Concours de belote Longevilles-Mont-d’Or Longevilles-Mont-d'Or 27 mars 2022 Doubs Longevilles-Mont-d'Or

Longevilles-Mont-d'Or Doubs