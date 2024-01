Concours de belote Livry, dimanche 4 février 2024.

Concours de belote Livry Nièvre

Venez participer au concours de belote organisé par l’Association des Jeunes de Ville à Joie.

Du 1er au 3ème prix: des bons d’achat.

Un lot pour chaque participant (produits de producteurs) et un lot pour l’équipe avec la plus grande différence d’âge.

Buvette et buffet sur place.

Inscription à 13h30. Début à 14h EUR.

Salle des Fêtes

Livry 58240 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Début : 2024-02-04 13:30:00

fin : 2024-02-04



