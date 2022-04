Concours de Belote Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Concours de Belote Le Vigan, 29 mai 2020, Le Vigan. Concours de Belote Le Vigan

2020-05-29 20:30:00 – 2020-05-29

Le Vigan Lot Le Vigan 10 EUR 10 Nombreux Lots : Jambon, canards gras, filets garnis etc… 20 premiers lots et autres lots de consolation.

Pâtisserie et soupe de campagne offertes. Pour passer une soirée conviviale en toute simplicité … Venez participer au concours et rencontrer du monde ! +33 6 23 40 89 55 Nombreux Lots : Jambon, canards gras, filets garnis etc… 20 premiers lots et autres lots de consolation.

Pâtisserie et soupe de campagne offertes. ©générique OTQB

Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-04-02 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse Ville Le Vigan lieuville Le Vigan Departement Lot

Le Vigan Le Vigan Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Concours de Belote Le Vigan 2020-05-29 was last modified: by Concours de Belote Le Vigan Le Vigan 29 mai 2020 Le Vigan Lot

Le Vigan Lot