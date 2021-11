Servian Servian Hérault, Servian CONCOURS DE BELOTE – LE REX Servian Servian Catégories d’évènement: Hérault

Servian

CONCOURS DE BELOTE – LE REX Servian, 16 novembre 2021, Servian. CONCOURS DE BELOTE – LE REX Servian

2021-11-16 14:00:00 – 2021-11-16 17:00:00

Servian Hérault Venez passer un bon moment autour d’un concours de belote, tous les mardis après-midis. Venez passer un bon moment tous les mardis après-midis. +33 4 67 37 47 15 Venez passer un bon moment autour d’un concours de belote, tous les mardis après-midis. rex

Servian

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Servian Autres Lieu Servian Adresse Ville Servian lieuville Servian