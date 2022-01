Concours de belote Le Noyer Le Noyer Catégories d’évènement: Cher

Le Noyer

Concours de belote Le Noyer, 27 mars 2022, Le Noyer. Concours de belote Le Noyer

2022-03-27 – 2022-03-27

Le Noyer Cher Le Noyer Concours de belote organisé par le Comité de fêtes du Noyer au centre socio-culturel de la Balance. mb.chantereau@gmail.com +33 2 48 58 71 14 Concours de belote organisé par le Comité de fêtes du Noyer au centre socio-culturel de la Balance. ©pixabay

Le Noyer

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Le Noyer Autres Lieu Le Noyer Adresse Ville Le Noyer lieuville Le Noyer Departement Cher

Le Noyer Le Noyer Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-noyer/

Concours de belote Le Noyer 2022-03-27 was last modified: by Concours de belote Le Noyer Le Noyer 27 mars 2022 cher Le Noyer

Le Noyer Cher