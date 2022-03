Concours de belote Labretonie Labretonie Catégories d’évènement: Labretonie

Lot-et-Garonne

Concours de belote Labretonie, 25 mars 2022, Labretonie. Concours de belote Labretonie

2022-03-25 – 2022-03-25

Labretonie Lot-et-Garonne Labretonie EUR 16 16 Concours de belote par équipes formées.

Nombreux lots.

Inscription obligatoire.

Pass sanitaire. Concours de belote par équipes formées.

Nombreux lots.

Inscription obligatoire.

Pass sanitaire. Concours de belote par équipes formées.

Nombreux lots.

Inscription obligatoire.

Pass sanitaire. Belote©annecy-courrier.fr

Labretonie

dernière mise à jour : 2022-02-11 par OT Lot-et-Tolzac

Détails Catégories d’évènement: Labretonie, Lot-et-Garonne Autres Lieu Labretonie Adresse Ville Labretonie lieuville Labretonie Departement Lot-et-Garonne

Labretonie Labretonie Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labretonie/

Concours de belote Labretonie 2022-03-25 was last modified: by Concours de belote Labretonie Labretonie 25 mars 2022 Labretonie Lot-et-Garonne

Labretonie Lot-et-Garonne