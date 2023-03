CONCOURS DE BELOTE La Vôge-les-Bains Catégories d’Évènement: La Vôge-les-Bains

CONCOURS DE BELOTE
SALLE MARIE BENOIST- PLACE DE LA MAIRIE
La Vôge-les-Bains
Vosges

2023-04-01 18:00:00 – 2023-04-01

Vosges Ouverture des portes à18h, début des parties à 19h

Concours en 5 manches de 10 parties

Lots en bons d’achats +33 6 62 51 76 55 La Vôge-les-Bains

