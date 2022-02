Concours de belote Hères Hères Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hères

Concours de belote Hères, 5 mars 2022, Hères. Concours de belote Hères

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05

Hères Hautes-Pyrénées Hères EUR 12 Inscription à partir de 20h30

12€ par équipe Lot gagnant : rôti de bœuf et veau

Lot perdant : grillades Buvette sur place

Règles sanitaires en vigueur. https://www.facebook.com/profile.php?id=100011324952066 Hères

dernière mise à jour : 2022-01-31 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Hères Autres Lieu Hères Adresse Ville Hères lieuville Hères Departement Hautes-Pyrénées

Hères Hères Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/heres/

Concours de belote Hères 2022-03-05 was last modified: by Concours de belote Hères Hères 5 mars 2022 Hautes-Pyrénées Hères

Hères Hautes-Pyrénées