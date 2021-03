Herbignac Herbignac 44410, Herbignac CONCOURS DE BELOTE Herbignac Catégories d’évènement: 44410

CONCOURS DE BELOTE, 24 octobre 2021-24 octobre 2021, Herbignac. CONCOURS DE BELOTE 2021-10-24 14:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 Salle de Pompas 1 rue du Mès

Concours de belote organisé par l'association Pompas c'est sympa. Lot à chaque participant. Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

