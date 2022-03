Concours de belote Gardefort Gardefort Catégories d’évènement: Cher

Gardefort Cher Gardefort Concours de belote organisé par le Comité des fêtes de Gardefort à la salle des loisirs.

De nombreux lots sont à gagner ( pièce de bœuf, bon d’achat, bouteilles, charcuterie,…). Un lot pour chaque participant.

fetesgardefort@gmail.com +33 6 11 95 24 36



Buvette et pâtisserie sur place . ©pixabay

