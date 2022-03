Concours de belote Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Hautes-Alpes

Concours de belote Garde-Colombe, 5 mars 2022, Garde-Colombe. Concours de belote Garde-Colombe

2022-03-05 – 2022-03-05

Garde-Colombe Hautes-Alpes Garde-Colombe Organisé par le Comité des Fêtes d’Eyguians. cdf.eyguians@gmail.com +33 6 65 03 36 73 http://www.comitedesfetes-eyguians.fr/ Garde-Colombe

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Autres Lieu Garde-Colombe Adresse Ville Garde-Colombe lieuville Garde-Colombe Departement Hautes-Alpes

Concours de belote Garde-Colombe 2022-03-05 was last modified: by Concours de belote Garde-Colombe Garde-Colombe 5 mars 2022 Garde-Colombe Hautes-Alpes

Garde-Colombe Hautes-Alpes