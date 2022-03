Concours de belote Fransèches Fransèches FransèchesFransèches Catégories d’évènement: Creuse

FRANSECHES

Concours de belote Fransèches Fransèches, 26 mars 2022

2022-03-26 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-26 22:30:00 22:30:00

Fransèches Creuse
Sur inscription. Tarif : 14€/ équipe. Concours de belote.

A Gagner : lot pour toutes les équipes, buvette et petite restauration. Tombola.

A Gagner : lot pour toutes les équipes, buvette et petite restauration. Tombola.

Début des inscription à 19h30. Début des 4 parties à 20h30. Soupe à l'oignon à la fin du concours.

