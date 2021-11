Ferdrupt Ferdrupt Ferdrupt, Vosges CONCOURS DE BELOTE Ferdrupt Ferdrupt Catégories d’évènement: Ferdrupt

Vosges

CONCOURS DE BELOTE Ferdrupt, 27 novembre 2021, Ferdrupt. CONCOURS DE BELOTE Salle des fêtes 1 bis rue André Duval Ferdrupt

2021-11-27 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-27 Salle des fêtes 1 bis rue André Duval

Ferdrupt Vosges Ferdrupt L’Amicale des écoles de Saulx-Ferdrupt organise son concours de belote. Restauration, buvette, tombola. Jeu en individuel. Nombreux lots à gagner : multimédia, bien-être, électroménager, bricolage. Réservation possible par mail. amicale.saulx.ferdrupt@gmail.com Amicale des Ecoles de Saulx-Ferdrupt

Salle des fêtes 1 bis rue André Duval Ferdrupt

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ferdrupt, Vosges Autres Lieu Ferdrupt Adresse Salle des fêtes 1 bis rue André Duval Ville Ferdrupt lieuville Salle des fêtes 1 bis rue André Duval Ferdrupt