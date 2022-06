Concours de belote et tombola Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud Saint-Dizier-MasbaraudSaint-Dizier-Masbaraud Catégories d’évènement: 23400

Concours de belote du Club de l'Amitié de Bosmoreau-les-Mines. RDV de 14h à 19h à l'esplanade Téléthon à Saint Dizier Leyrenne, à partir de 14h. Entrée : 8€. Vente de boissons et pâtisseries sur place. Lot pour chaque participant : paniers garnis, apéritifs, volailles. Renseignements – 06 11 25 84 59.

