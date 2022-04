Concours de belote et tarot Salle de la Pierre aux Lutins Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Concours de belote et tarot Salle de la Pierre aux Lutins, 2 avril 2022, Rocheservière. Concours de belote et tarot

Salle de la Pierre aux Lutins, le samedi 2 avril à 13:30

L’association France Bénin Vendée vous invite à son concours de belote et tarot annuel.

Inscriptions sur place : 13h30 pour le tarot, 14h pour la belote

L’association France Bénin Vendée vous invite à son concours de belote et tarot annuel. Salle de la Pierre aux Lutins 1 Allée de la Pierre aux Lutins, 85620 Rocheservière Rocheservière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T13:30:00 2022-04-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Salle de la Pierre aux Lutins Adresse 1 Allée de la Pierre aux Lutins, 85620 Rocheservière Ville Rocheservière lieuville Salle de la Pierre aux Lutins Rocheservière Departement Vendée

Salle de la Pierre aux Lutins Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/

Concours de belote et tarot Salle de la Pierre aux Lutins 2022-04-02 was last modified: by Concours de belote et tarot Salle de la Pierre aux Lutins Salle de la Pierre aux Lutins 2 avril 2022 Rocheservière Salle de la Pierre aux Lutins Rocheservière

Rocheservière Vendée