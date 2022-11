Concours de belote et poker Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Hautes-Pyrnes

Concours de belote et poker Esquièze-Sère, 2 décembre 2022, Esquièze-Sère. Concours de belote et poker

1 Place Eth Marcadaou ESQUIEZE-SERE Mairie Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes ESQUIEZE-SERE 1 Place Eth Marcadaou

2022-12-02 – 2022-12-02

ESQUIEZE-SERE 1 Place Eth Marcadaou

Esquièze-Sère

Hautes-Pyrnes Esquièze-Sère 20 20 EUR À gagner : demi agneaux, longes de porc, ventrêches et grillades.

Tournoi de poker avec croupiers et nombre de places limitées à 18 joueurs.

Inscriptions sur place.

Buvette sur place et casse-croûte offert. Toutes les recettes de ce concours seront versées à l’AFM Téléthon 2022. +33 5 62 92 81 72 ESQUIEZE-SERE 1 Place Eth Marcadaou Esquièze-Sère

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Esquièze-Sère, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Esquièze-Sère Mairie Adresse Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes ESQUIEZE-SERE 1 Place Eth Marcadaou Ville Esquièze-Sère lieuville ESQUIEZE-SERE 1 Place Eth Marcadaou Esquièze-Sère Departement Hautes-Pyrnes

Esquièze-Sère Mairie Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/esquieze-sere/

Concours de belote et poker Esquièze-Sère 2022-12-02 was last modified: by Concours de belote et poker Esquièze-Sère Esquièze-Sère Mairie 2 décembre 2022 1 Place Eth Marcadaou ESQUIEZE-SERE Mairie Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes

Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes