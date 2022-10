Concours de belote et coinchée Charencey Charencey Catégories d’évènement: Charencey

Orne

Concours de belote et coinchée Charencey, 19 novembre 2022, Charencey. Concours de belote et coinchée

NORMANDEL Salle polyvalente Charencey Orne Salle polyvalente NORMANDEL

2022-11-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-11-19

Salle polyvalente NORMANDEL

Charencey

Orne Le club de l’espérance de Saint Maurice les Charencey organise un concours de belote et coinchée sans partenaire. Lot à chaque participant. Le club de l’espérance de Saint Maurice les Charencey organise un concours de belote et coinchée sans partenaire. Lot à chaque participant. +33 2 33 83 79 06 Salle polyvalente NORMANDEL Charencey

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Charencey, Orne Autres Lieu Charencey Adresse Charencey Orne Salle polyvalente NORMANDEL Ville Charencey lieuville Salle polyvalente NORMANDEL Charencey Departement Orne

Charencey Charencey Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charencey/

Concours de belote et coinchée Charencey 2022-11-19 was last modified: by Concours de belote et coinchée Charencey Charencey 19 novembre 2022 Charencey NORMANDEL Salle polyvalente Charencey Orne Orne

Charencey Orne