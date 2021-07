Vailly Vailly Haute-Savoie, Vailly Concours de Belote en Plein Air Vailly Vailly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Vailly

Concours de Belote en Plein Air Vailly, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Vailly. Concours de Belote en Plein Air 2021-07-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-17 Cour de l’Ecole Chef-lieu

Vailly Haute-Savoie Vailly EUR 10 10 Lots uniquement pour les 3 premières doublettes et la dernière !

1er lot : 2 jambons. ape.vailly74@gmail.com +33 6 19 34 89 05 http://apevailly74.over-blog.com/ dernière mise à jour : 2021-07-05 par Office de Tourisme des Alpes du Léman

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Vailly Étiquettes évènement : Autres Lieu Vailly Adresse Cour de l'Ecole Chef-lieu Ville Vailly lieuville 46.30453#6.544