2022-12-10 13:30:00 13:30:00 – 2022-12-10 16:30:00 16:30:00 Salle des fêtes Nantiat Haute-Vienne Nantiat Samedi 10 décembre, inscription 13h30 salle des fêtes. 7 €. Réservation avant le 4 décembre. Buvette, gâteaux. Club 3ème âge de Roussac 05 55 47 69 87, 07 88 73 06 66. Organisé par l’association Téléthon Destins en faveur de l’AFM Téléthon. Un lot à chaque participant. Samedi et dimanche, défi écharpe : Marie-Claude, Marie-Rose et Fabienne tricoteront une longue écharpe. Salle des fêtes Nantiat

