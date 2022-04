Concours de Belote du Tennis Club La Loubière La Loubière Catégories d’évènement: Aveyron

La Loubière

Concours de Belote du Tennis Club La Loubière, 29 mars 2022, La Loubière. Concours de Belote du Tennis Club La Loubière

2022-03-29 – 2022-03-29

La Loubière Aveyron La Loubière 17 EUR Nombreux lots: 1500€ de dotations. Inscription à partir de 20h15. A vos cartes, prêts, jouez ! OT Terres d’Aveyron

La Loubière

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, La Loubière Autres Lieu La Loubière Adresse Ville La Loubière lieuville La Loubière

La Loubière La Loubière https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-loubiere/

Concours de Belote du Tennis Club La Loubière 2022-03-29 was last modified: by Concours de Belote du Tennis Club La Loubière La Loubière 29 mars 2022

La Loubière