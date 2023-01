Concours de belote du Club de l’amitié Trébry Trébry Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Concours de belote du Club de l’amitié Trébry, 26 octobre 2023, Trébry . Concours de belote du Club de l’amitié D25 Salle Jean Régnier Trébry Côtes-d’Armor Salle Jean Régnier D25

2023-10-26 – 2023-10-26

Salle Jean Régnier D25

Côtes-d’Armor Organisé par le club de l’amitié. Inscription obligatoire (possible sur place). Salle Jean Régnier D25 Trébry

