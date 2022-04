Concours de belote du club de Foot Nauviale Nauviale Catégories d’évènement: Aveyron

Salles des fêtes Nauviale Aveyron Nauviale 15 EUR 19h : soupe au fromage

20h30 : concours La moitié des équipes est récompensée. Concours de belote le vendredi 29 avril à partir de 19h à la salle des fêtes. 19h : soupe au fromage

