Concours de belote Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’Évènement: Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire

Concours de belote Dompierre-les-Ormes, 16 février 2023, Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes. Concours de belote Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

2023-02-16 – 2023-02-16 Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire EUR 18 Concours de belote du club des Ainés Dompierrois.

1er prix : 2 jambons

2ème prix : 2 magnums de Ricard

3ème prix : 2 bons d’achat de 25 €

Toutes les équipes seront récompensées

Buvette casse croute (Tripes, pommes de terre, fromage, fruit, 12€)

Conditions d’accès au concours en fonction des obligations sanitaires en vigueur. ghislaine.jacquet71@gmail.com +33 3 85 70 47 27 Dompierre-les-Ormes

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loire Autres Lieu Dompierre-les-Ormes Adresse Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Ville Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes lieuville Dompierre-les-Ormes Departement Saône-et-Loire

Concours de belote Dompierre-les-Ormes 2023-02-16 was last modified: by Concours de belote Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 16 février 2023 Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes, Saône-et-Loire Salle des fêtes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire