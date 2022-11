CONCOURS DE BELOTE DE LA SAINT-NICOLAS Saint-Julien-sous-les-Côtes Saint-Julien-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Julien-sous-les-Côtes

CONCOURS DE BELOTE DE LA SAINT-NICOLAS Saint-Julien-sous-les-Côtes, 3 décembre 2022, Saint-Julien-sous-les-Côtes. CONCOURS DE BELOTE DE LA SAINT-NICOLAS

7 Grande Rue Salle de réception Saint-Julien-sous-les-Côtes Meuse Salle de réception 7 Grande Rue

2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 19:00:00 19:00:00

Salle de réception 7 Grande Rue

Saint-Julien-sous-les-Côtes

Meuse Saint-Julien-sous-les-Côtes Concours de la saint Nicolas organisé par l’association du Gai Vallon de la Deuille. Classement en individuel. Tous les joueurs remporteront un lot. Ouverture à partir de 13h30.

Contact : 06 67 25 82 65. +33 6 67 25 82 65 Salle de réception 7 Grande Rue Saint-Julien-sous-les-Côtes

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Julien-sous-les-Côtes Autres Lieu Saint-Julien-sous-les-Côtes Adresse Saint-Julien-sous-les-Côtes Meuse Salle de réception 7 Grande Rue Ville Saint-Julien-sous-les-Côtes lieuville Salle de réception 7 Grande Rue Saint-Julien-sous-les-Côtes Departement Meuse

Saint-Julien-sous-les-Côtes Saint-Julien-sous-les-Côtes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-sous-les-cotes/

CONCOURS DE BELOTE DE LA SAINT-NICOLAS Saint-Julien-sous-les-Côtes 2022-12-03 was last modified: by CONCOURS DE BELOTE DE LA SAINT-NICOLAS Saint-Julien-sous-les-Côtes Saint-Julien-sous-les-Côtes 3 décembre 2022 7 Grande Rue Salle de réception Saint-Julien-sous-les-Côtes Meuse Meuse Saint-Julien-sous-les-Côtes

Saint-Julien-sous-les-Côtes Meuse