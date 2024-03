Concours de belote de la MJC salle du Riveau Naintré, dimanche 7 avril 2024.

Concours de belote de la MJC Dans le cadre de la semaine de la MJC, participez au concours de belote dimanche 7 avril à Naintré ! Dimanche 7 avril, 13h30 salle du Riveau Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T13:30:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T13:30:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

Un lot pour chaque personne ! Inscrivez-vous par équipes et participez au concours de belote de la MJC de Naintré. Ouverture des portes à 13h30 dimanche 7 avril, pour un début du jeu à 14h00.

Salle du Riveau, rue de Chédeville à Naintré. Tarifs : 15 € pour une équipe de deux personnes ; 12 € pour les adhérents de la MJC.

salle du Riveau rue Chédeville Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 30 60 13 »}, {« type »: « email », « value »: « mjc.naintre@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjcnaintre.fr »}]

jeu concours

MJC de Naintré