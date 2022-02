Concours de belote d’Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Concours de belote d’Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle, 29 avril 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Concours de belote d’Amitiés d’Automne Morcenx-la-Nouvelle

2022-04-29 14:00:00 – 2022-04-29

Concours de belote ouvert à tous, adhérents ou non. N'hésitez pas a partager ce moment convivial avec Amitiés d'automne.

