CONCOURS DE BELOTE – COMITÉ DES FÊTES DE BANASSAC Salle des fêtes Banassac-Canilhac, samedi 24 février 2024.

Concours de belote à la salle des fêtes du village à 20h ! Inscriptions à partir de 19h, 14€ par équipe.

1er prix 100€, 2ème prix 80€ et 3ème prix 60€ (en bon d’achat chez les commerçants locaux).

Buvette sur place et assiette de charcuterie à …

Buvette sur place et assiette de charcuterie à 6€. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

Salle des fêtes Place de l’église

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie

