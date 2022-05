Concours de belote coinchée Saint-Sorlin-de-Vienne Saint-Sorlin-de-Vienne Catégories d’évènement: Isère

Saint-Sorlin-de-Vienne

Concours de belote coinchée Saint-Sorlin-de-Vienne, 14 mai 2022, Saint-Sorlin-de-Vienne. Concours de belote coinchée Salle des Fêtes Montée de l’Église (centre bourg, à côté de la mairie) Saint-Sorlin-de-Vienne

2022-05-14 13:00:00 13:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00 Salle des Fêtes Montée de l’Église (centre bourg, à côté de la mairie)

Saint-Sorlin-de-Vienne Isère Saint-Sorlin-de-Vienne EUR 9 18 Concours joué en 3 parties de 13 donnes. 1 seul tirage pour les 3 parties.

Tous les joueurs sont primés.

Buvette – pâtisserie

Le meilleur accueil vous sera réservé. +33 6 73 13 71 17 Salle des Fêtes Montée de l’Église (centre bourg, à côté de la mairie) Saint-Sorlin-de-Vienne

