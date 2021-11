Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse 71380, Châtenoy-en-Bresse Concours de Belote Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse Catégories d’évènement: 71380

Châtenoy-en-Bresse 71380 Concours de Belote. Organisation : LES AMIS DE LA PETANQUE. Inscription à partir de 13 h 30, un café offert aux participants, 10.00 Euros par joueur, début des parties 14 h 30. Lots à tous les joueurs. Buvette et gaufres. Pass sanitaire demandé maurice.mauchand@gmail.com Concours de Belote. Organisation : LES AMIS DE LA PETANQUE. Inscription à partir de 13 h 30, un café offert aux participants, 10.00 Euros par joueur, début des parties 14 h 30. Lots à tous les joueurs. Buvette et gaufres. Pass sanitaire demandé Salle des Fêtes René Gibourg Parc du Château Châtenoy-en-Bresse

