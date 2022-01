Concours de belote Champniers-et-Reilhac Champniers-et-Reilhac Catégories d’évènement: Champniers-et-Reilhac

Dordogne

Concours de belote Champniers-et-Reilhac, 29 octobre 2022, Champniers-et-Reilhac. Concours de belote Champniers-et-Reilhac

2022-10-29 21:00:00 – 2022-10-29

Champniers-et-Reilhac Dordogne Champniers-et-Reilhac +33 6 75 93 13 40 OT Piégut

Champniers-et-Reilhac

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Champniers-et-Reilhac, Dordogne Autres Lieu Champniers-et-Reilhac Adresse Ville Champniers-et-Reilhac lieuville Champniers-et-Reilhac