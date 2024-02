CONCOURS DE BELOTE Bourgs sur Colagne, vendredi 16 février 2024.

CONCOURS DE BELOTE Bourgs sur Colagne Lozère

Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes de Chirac

1er lot 2 x 100€ en bon d’achat

2ème lot 2 x 75€ en bon d’achat

3ème lot 2 x 50€ en bon d’achat

Et de nombreux autres lots

1ère équipe féminine non primée …

Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes de Chirac

1er lot 2 x 100€ en bon d’achat

2ème lot 2 x 75€ en bon d’achat

3ème lot 2 x 50€ en bon d’achat

Et de nombreux autres lots

1ère équipe féminine non primée EUR.

Salle Colucci

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16



L’événement CONCOURS DE BELOTE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2024-02-01 par 48 OT Gévaudan Destination