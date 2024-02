Concours de belote salle des fêtes Boulazac Isle Manoire, samedi 2 mars 2024.

Concours de belote salle des fêtes Boulazac Isle Manoire Dordogne

Joueuses et joueurs confirmés ou amateurs, sont invités à venir passer un moment convivial à l’occasion de cette deuxième édition du concours de belote, organisé par l’amicale laïque des écoles de Saint-Laurent-sur-Manoire et Sainte-Marie-de-Chignac.

Les profits de cette soirée aideront à financer les nombreux projets scolaires.

Un stand buvette et petite restauration sucrée sera proposé. Une bourriche sera également organisée.

Inscriptions dès 20H, début des parties à 20H45.

Tarif 10 €/personne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02 00:00:00

salle des fêtes Rue René Lambert

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

