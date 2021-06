Beaulon Beaulon Allier, Beaulon Concours de Belote Beaulon Beaulon Catégories d’évènement: Allier

Beaulon

Concours de Belote Beaulon, 27 septembre 2021-27 septembre 2021, Beaulon. Concours de Belote 2021-09-27 – 2021-09-27

Beaulon Allier Organisé par le Club de l’Amitié. jean-pierre.fauvez@wanadoo.fr +33 4 70 48 91 74 Organisé par le Club de l’Amitié.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Beaulon Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaulon Adresse Ville Beaulon