Concours de belote au profit des écoles Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nièvre

Concours de belote au profit des écoles Brassy, 3 avril 2022, Brassy. Concours de belote au profit des écoles Brassy

2022-04-03 13:30:00 – 2022-04-03

Brassy Nièvre Début de partie à 14h. Lot à tous les participants, lot à la 1ere équipe féminine. Boissons et gâteaux. Les règles sanitaires du moment seront appliquées. Informations Générations Mouvement St Gervais +33 3 86 22 20 31 Début de partie à 14h. Lot à tous les participants, lot à la 1ere équipe féminine. Boissons et gâteaux. Les règles sanitaires du moment seront appliquées. Informations Générations Mouvement St Gervais Brassy

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Brassy, Nièvre Autres Lieu Brassy Adresse Ville Brassy lieuville Brassy Departement Nièvre

Brassy Brassy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brassy/

Concours de belote au profit des écoles Brassy 2022-04-03 was last modified: by Concours de belote au profit des écoles Brassy Brassy 3 avril 2022 Brassy nièvre

Brassy Nièvre