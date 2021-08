Villeneuve-d'Ascq Club du Bon Temps Nord, Villeneuve-d'Ascq Concours de belote au club du Bon Temps Club du Bon Temps Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concours de belote au club du Bon Temps Club du Bon Temps, 15 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Concours de belote au club du Bon Temps

Club du Bon Temps, le vendredi 15 octobre à 14:00

**Vendredi 15 octobre à partir de 14h, Le club du Bon temps organise un concours de belote dans ses locaux.** * Mise : 8 € par équipe. * Inscriptions jusqu’au 15 septembre au 03 20 05 94 92 Vendredi 15 octobre à partir de 14h, Le club du Bon temps organise un concours de belote dans ses locaux. Club du Bon Temps 3 rue des Ormes 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Club du Bon Temps Adresse 3 rue des Ormes 59650 Villeneuve d'ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Club du Bon Temps Villeneuve-d'Ascq