Concours de Belote APE de Condat Condat-sur-Ganaveix, vendredi 2 février 2024.

Concours de Belote APE de Condat Condat-sur-Ganaveix Corrèze

Concours organisé par l’association des Parents d’Élèves.

Inscription dès 20h , début des parties à 21h.

10 euros par personne et un lot pour chaque participant.

Buvette et petite restauration sur place.

Concours organisé par l’association des Parents d’Élèves.

Inscription dès 20h , début des parties à 21h.

10 euros par personne et un lot pour chaque participant.

Buvette et petite restauration sur place. .

salle polyvalente

Condat-sur-Ganaveix 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:00:00

fin : 2024-02-02



L’événement Concours de Belote APE de Condat Condat-sur-Ganaveix a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze