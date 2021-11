Vicq-sur-BreuilhVicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Concours de belote à Vicq sur Breuilh Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-BreuilhVicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Vicq-sur-Breuilh

Concours de belote à Vicq sur Breuilh Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh, 20 novembre 2021, Vicq-sur-BreuilhVicq-sur-Breuilh. Concours de belote à Vicq sur Breuilh Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh

2021-11-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-20

Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Tarifs 8 €. Masque et pass sanitaire obligatoire. Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Vicq-Sur-Breuilh à la salle des fêtes de Vicq sur Breuilh inscription à partir de 20h. Tarifs 8 €. Masque et pass sanitaire obligatoire. Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OT Briance Sud Haute Vienne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Autres Lieu Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Adresse Ville Vicq-sur-BreuilhVicq-sur-Breuilh lieuville Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh