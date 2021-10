Tugny-et-Pont Tugny-et-Pont Aisne, Tugny-et-Pont Concours de belote à Tugny-et-Pont Tugny-et-Pont Tugny-et-Pont Catégories d’évènement: Aisne

Tugny-et-Pont

Un concours de belote est organisé à la salle des fêtes Tugny-et-Point, le samedi 20 novembre à 14h. Inscriptions obligatoires au 06 20 88 04 21

