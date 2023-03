Concours de belote à l’Auberge des 4 générations route de Paris La Chaumusse Catégories d’Évènement: Jura

2023-03-11 13:30:00 – 2023-03-11 20:30:00

Jura Concours de belote à l’Auberge des 4 générations samedi 11 mars à partir de 13h30.

Lots aux 2 premières doublettes.

15€/personne, incluant le repas : tartiflette – salade / flocon / café.

Sur réservation uniquement au 03 84 60 15 25 ou 06 48 73 24 41. +33 3 84 60 12 55 route de Paris Auberge des 4 générations La Chaumusse

