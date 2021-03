Riga Institut Français de Lettonie Riga Concours de BD / rencontres virtuelles avec Mathieu Burniat Institut Français de Lettonie Riga Catégorie d’évènement: Riga

Tout comme 10 artistes francophones qui se sont prêtés au jeu d’illustrer l’un des dix mots présentés dans le fascicule Dix mots qui (ne) manquent pas d’air, prenez vos crayons et proposez une planche de BD mettant en scène l’un de ces dix termes : « aile », « allure », « buller », « chambre à air », « décoller » , « éolien », « foehn », « fragrance », « insuffler », « vaporeux ». Le concours se déroule du 1er au 27 mars, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le règlement. Dans le cadre de ce concours de bande dessinée organisé au travers de toute la Lettonie, nous sommes heureux de vous inviter à participer aux rencontres virtuelles avec l’auteur et dessinateur de BD Mathieu Burniat. Elles vous permettront de préparer au mieux vos planches. Ces rencontres se feront en français sans traduction et sont uniquement réservées à des lycéens et étudiants qui apprennent le français. Le mardi 9 mars à 17h : rencontre avec les lycées

Le jeudi 11 mars à 19h : rencontre avec les universitaires

Au programme de cette rencontre : présentation de son parcours artistique, les étapes du travail d’auteur de BD (dessin en direct à l’appui) et un moment d’échange avec les participants. Cet évènement se fera en ligne avec un nombre de places limité.

Attention, les inscriptions doivent se faire par un ou une enseignant·e en charge de l’élève en suivant ce lien : [https://forms.gle/jMTKSwa7TrKdDpMN6](https://forms.gle/jMTKSwa7TrKdDpMN6)

Toutes les informations sont disponibles sur notre site : https://www.institut-francais.lv/fr/v_events/concours-de-bande-dessinee-et-rencontre-litteraire/#/

