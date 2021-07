CONCOURS DE BANDE DÉSSINÉE À MAZÉ Mazé-Milon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mazé-Milon.

Salle de l'Amitié Mazé

Mazé-Milon Maine-et-Loire

L’atelier Kawa organise pour la 1ere fois un concours de bande dessinée sur site : LES 9 HEURES DE MAZÉ-MILON.

Le but: réaliser une planche de bd en 9 heures, avec un sujet imposé!

amateurs, taillez vos crayons, préparez un sandwich, et inscrivez-vous pour cette folle journée de création et d’échange!

Des prix pour les 3 catégories : 10-12 ans / 13-15 ans / 15 ans et +

Festival de bande déssinée à Mazé

atelierkawa@orange.fr +33 6 84 71 16 83

