Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Concours de ball-trap ouvert à tous Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concours de ball-trap ouvert à tous Saint-Vincent-de-Tyrosse, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Concours de ball-trap ouvert à tous 2021-07-25 09:00:00 – 2021-07-25 21:00:00 RD 112 Lieu-dit « L’Hippodrome »

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Séries de 10 plateaux.

Buvette sur place.

Tarif : 5 € la série de 10 + « rachat » éventuel 5 €

+33 6 87 23 03 61

dernière mise à jour : 2021-07-01

