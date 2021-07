Ossès Ossès Ossès, Pyrénées-Atlantiques Concours de ball-trap Ossès Ossès Catégories d’évènement: Ossès

Ossès Pyrénées-Atlantiques Ossès Pour professionnels et amateurs. Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place Pour professionnels et amateurs. Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place +33 6 48 38 19 80 Pour professionnels et amateurs. Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place Balle trap dernière mise à jour : 2021-07-07 par

