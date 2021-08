Concours d’attelage Les Champs-Géraux, 14 août 2021, Les Champs-Géraux.

Concours d’attelage 2021-08-14 10:00:00 – 2021-08-15

Les Champs-Géraux Côtes d’Armor Les Champs-Géraux

L’ECURIE DES AUBRIAIS, située sur la commune des CHAMPS GERAUX, au lieudit « Les Aubriais », organisera les samedi 14 et dimanche 15 août prochains le championnat de Bretagne d’attelage avec trois épreuves : dressage et maniabilité le samedi et marathon le dimanche.

Plus de 50 participants sont attendus venant des départements bretons mais aussi de régions plus éloignées. Il s’agit d’une manifestation d’ampleur, pour tout public, connaisseur et profane, auxquels participeront des équipages à un, deux et quatre chevaux ou poneys, qui évolueront sur des épreuves sélectives et de qualité supervisées par des juges.

Yann LEVAVASSEUR, qui enseigne l’attelage à l’ECURIE DES AUBRIAIS, a été l’instigateur des deux éditions précédentes qui se sont déroulées sur une seule journée avec les épreuves de dressage et de maniabilité. Soutenus par de nombreux bénévoles, il a décidé d’y ajouter cette année l’épreuve phare du marathon qui se déroulera sur un parcours sécurisé et à portée de vue du public qui pourra ainsi profiter du spectacle.

+33 6 75 84 67 64

dernière mise à jour : 2021-07-13 par