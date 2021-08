Sélestat Sélestat 67600, Sélestat Concours d’attelage international Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: 67600

Sélestat

Concours d’attelage international Sélestat, 19 août 2021, Sélestat. Concours d’attelage international 2021-08-19 – 2021-08-19

Sélestat 67600 Sélestat 0 EUR Concours d’attelage international au Grubfeld, buvette et restauration sur place. Pass sanitaire requis à partir de 18 ans. Concours d’attelage international au Grubfeld +33 6 16 89 87 44 Concours d’attelage international au Grubfeld, buvette et restauration sur place. Pass sanitaire requis à partir de 18 ans. dernière mise à jour : 2021-08-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 67600, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville 48.27257#7.4464