Concours d’attelage Amateurs / Club

Concours d’attelage Amateurs / Club, 24 septembre 2022, . Concours d’attelage Amateurs / Club

2022-09-24 – 2022-09-25 Concours d’attelage réservé aux amateurs et Clubs et organisé par l’ADAO (Association d’attelage de l’Orne) Concours d’attelage réservé aux amateurs et Clubs et organisé par l’ADAO (Association d’attelage de l’Orne) info@harasnationaldupin.fr +33 6 50 44 36 77 http://www.haras-national-du-pin.com/ Concours d’attelage réservé aux amateurs et Clubs et organisé par l’ADAO (Association d’attelage de l’Orne) dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville