du mercredi 27 octobre au vendredi 11 mars 2022 à Noueilles – Bibliothèque municipale

Pour le (d)étonner et/ou s’étonner avec un (ou plusieurs) des 10 mots proposés dans le cadre de la “Semaine 2022 de la Langue Française”, il suffit de les illustrer d’une manière originale et un peu “timbrée”… La date limite de participation est fixée au **samedi 12 mars 2022**. Vous pouvez, dés maintenant, envoyer votre enveloppe à l’adresse ci-dessous ! Dans le cadre de la 27e édition de la _Semaine de la Langue Française_, Le Lecteur du Val propose un concours d’art postal consistant à illustrer, sur une enveloppe qui voyagera par la Poste, les “dix mots qui (d)étonnent” proposés cette année par la _Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France_ : **décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre.** **Mode d’emploi :** L’art postal, c’est simple comme une lettre à la poste : prendre une enveloppe (ou de quoi faire une enveloppe), choisir un ou plusieurs des mots ci-dessus, les illustrer (dessin, peinture, collages, calligraphie, broderie, etc…), ne pas oublier d’y glisser le bulletin de participation (nom, prénom, adresse, tél., courriel et établissement scolaire s’il y a lieu – à télécharger ici : [https://www.lecteurduval.org/pdf/bull-participation-art-postal_22.pdf](https://www.lecteurduval.org/pdf/bull-participation-art-postal_22.pdf) et d’adresser (adresse d’envoi bien lisible sur l’enveloppe) au : Lecteur du Val – Médiathèque de Noueilles – Place de l’Eglise – 31450 NOUEILLES Timbrer, poster… Poster, c’est créer ! Si le courrier arrive, c’est gagné ! Date limite d’envoi : le 12 mars 2022 (le cachet de la Poste faisant plus que jamais foi !!!) Plus d’infos : [https://www.lecteurduval.org/509-15-art-postal_22.html](https://www.lecteurduval.org/509-15-art-postal_22.html)

Participation gratuite (sauf coût du timbre) et ouverte à tous

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : décorez une enveloppe qui (d)étonne, avec un ou plusieurs des Dix Mots de l’opération “Dis-moi dix mots”

