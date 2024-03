Concours d’art floral Donjon de Bazoges en Pareds Bazoges-en-Pareds, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Inscription avant le 26 mai 2024 pour les participants – Vote des visiteurs tout le weekend

Réglement à consulter sur le site de la Commune de Bazoges-en-Pareds

Donjon de Bazoges en Pareds 12 cour du château 85390 Bazoges en Pareds Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « donjon@bazoges-en-pareds.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251512310 »}] Le donjon du XIVème avec ses 5 étages meublés vous fera revivre la vie quotidienne au Moyen-âge. Son escalier à vis vous mènera au chemin de ronde à 30 m de haut. Dans le jardin d’inspiration médiévale enfermant un pigeonnier du XVIème siècle vous pourrez flâner parmi les plantes aromatiques, médicinales et magiques. Le musée rural vous contera la vie d’une ferme vendéenne au début du XXème siècle.

Au programme tout au long de la saison : évènements, concerts, expositions, animations, ateliers, livrets de jeux.

© Commune de Bazoges-en-Pareds