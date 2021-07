Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Concours d’animation USC Pétanque Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Concours d’animation USC Pétanque Capbreton, 16 août 2021, Capbreton. Concours d’animation USC Pétanque 2021-08-16 14:30:00 – 2021-08-16 Parc de loisirs du Gaillou 2 Boulevard des Cigales

Capbreton Landes Capbreton EUR 3 Concours d’animations de l’U.S. Capbreton de pétanque, au parc de loisirs du Gaillou. Règlement :

Concours joués en 4 parties (en fonction du nombre d’équipes inscrites)

Doublettes, à la mêlée

3€ par joueurs

dernière mise à jour : 2021-06-15

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Parc de loisirs du Gaillou 2 Boulevard des Cigales Ville Capbreton lieuville 43.63138#-1.42588