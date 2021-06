Vézeronce-Curtin Vézeronce-Curtin Isère, Vézeronce-Curtin Concours d’Agility Vézeronce-Curtin Vézeronce-Curtin Catégories d’évènement: Isère

Vézeronce-Curtin

Concours d’Agility Vézeronce-Curtin, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vézeronce-Curtin. Concours d’Agility 2021-06-26 08:00:00 08:00:00 – 2021-06-26 17:00:00 17:00:00 Club Canin des Couleurs 2531 Route de Bourgoin

Vézeronce-Curtin Isère Vézeronce-Curtin Juge : Mr Timmermans Didier.

Buvette et restauration sur place. clubcanindescouleurs@gmail.com +33 6 30 77 61 39 Juge : Mr Timmermans Didier.

Buvette et restauration sur place.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vézeronce-Curtin Étiquettes évènement : Autres Lieu Vézeronce-Curtin Adresse Club Canin des Couleurs 2531 Route de Bourgoin Ville Vézeronce-Curtin lieuville 45.64842#5.44189